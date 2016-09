Papa bestellen? App laat vrouwen swipen voor spermadonor

Redactie

Vrouwen kunnen met de app in een paar klikken donorzaad bestellen © London Sperm Bank.

Hoewel swipen nu nog vooral wordt gelinkt aan daten, gebruikt een Britse app de techniek voor hele andere doeleinden. Met de app voor zaaddonoren, liefkozend 'Order a daddy' genoemd, kunnen vrouwen zelf kiezen van wie ze donorzaad afnemen.

De London Sperm Bank lanceerde de donorapp deze week. Met de applicatie kunnen vrouwen eenvoudig op hun telefoon of tablet door profielen van spermadonoren bladeren. Profielen bestaan uit uiterlijke kenmerken, medische informatie, pentekeningen en ervaringen van medisch personeel met de donoren.



Dokter Kamal Ahuja van de London Sperm Bank vertelt aan The Times: "Je doet alle transacties online, net als bij zoveel andere dingen tegenwoordig. Dit stelt een vrouw die een zaaddonor zoekt in staat om, binnen de privacy van haar eigen huis, controle te krijgen en te kiezen en beslissen in haar eigen tijd. Wij denken daarmee uniek te zijn in de wereld."



Verlanglijstje

Vrouwen kunnen de donoren op hun verlanglijstje zetten en binnen een paar klikken zaad bestellen. Dat wordt geleverd bij de door de vrouw gewenste kliniek. Zit er geen geschikte donor tussen, dan kan een vrouw er ook voor kiezen om alleen haar wensen achter te laten. Ze krijgt dan automatisch bericht wanneer er een donor beschikbaar komt die voldoet aan haar wensen.



De app is voor Britse vrouwen gratis te downloaden. Hij is beschikbaar voor zowel Android als iOS.

