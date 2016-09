"Ja, ik wil met je trouwen!" Maar dan moest Catie toch even slikken voor het vervolg

Door: redactie

28/09/16 - 18u35

© Catie Bossard Baldwin.

Catie en haar vriend Zach waren samen aan het genieten van een romantisch weekendje weg toen Zach plots op zijn knie ging en haar ten huwelijk vroeg. Daar moest Catie geen moment over twijfelen. Ze zei 'ja' nog voor Zach zijn vraag goed en wel had afgemaakt. Maar terwijl ze daar pas verloofd, met knikkende knietjes en een heerlijk stevig bonzend hart nog stond te recupereren van het romantische moment, verraste hij haar met een tweede érg belangrijke vraag. "Catie, wil je vandaag trouwen? Iedereen is hier en alles is klaar." Pardon?

© Zach Baldwin.

"Iedereen is hier, maar ik heb een tweede vraag voor jou", aldus Zach. Catie vertelt hoe ze op dat moment opkeek en zijn familie en enkele vrienden naar hen zag toelopen. "Ik heb een tweede vraag", herhaalde hij. "Wil je vandaag trouwen? Alles is in orde. Je kleed, de plannen, en iedereen is hier." Dan zag ze plots ook haar mama, zus, beste vrienden, tante en nonkel enthousiast aanhollen. Extatisch en verward barstte ze in tranen uit en begon ze iedereen te knuffelen.



Maar hoe zat het nu? "Catie, wil je vandaag trouwen? Alles is klaar om er ongeveer over drie uur aan te beginnen", hoorde ze nog eens, terwijl ze compleet overweldigd probeerde te bevatten wat er allemaal gebeurde. En dan kwam haar verlossende antwoord: "Yes. Let's do this!"



Daarna was het natuurlijk alle hens aan dek. In het hotel zat ze plots in een bruidssuite speciaal voor haar ingericht, terwijl Zach zichzelf in een andere kamer transformeerde in bruidegom. Haar kapsel werd mooi gemaakt, haar make-up gedaan, ... echt aan alles was gedacht. En haar trouwkleed? "Aan iedereen waaraan we dit verhaal vertellen is er bezorgdheid over de jurk", lacht Catie. "Mijn mama en zus hadden een jurk voor me uitgezocht en mijn twee beste vrienden Alex en Amanda hadden een andere gekozen", vertelt ze. "Het was gemakkelijk. Ik deed beide jurken aan en ging vol voor de jurk waar ik me het beste in voelde. En oh, het was zo mooi!"