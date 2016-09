Nonnen gooien kap over haag en trouwen met elkaar

Door: redactie

Als Cupido zijn pijlen afschiet, weet hij soms meer dan raak te treffen, en dus voelden kloosterzusters Federica en Isabel op een bedevaart plots vlindertjes in de tot daan aan Christus gewijde buikjes en besloten ze hun kap over de haag te gooien. De ex-nonnen van de Franciscanerorde gaven mekaar woensdag het jawoord in het Italiaanse Pinerolo, vlakbij Turijn.

Burgemeester Luca Salvai leidde de ceremonie en zei dat die met een dag vervroegd was, omdat de pers lucht gekregen had van de religieuze tortelduifjes.



Beide vrouwen zijn 44. Federica is Italiaanse, Isabel is afkomstig uit Latijns-Amerika, zo berichtte de krant La Stampa. "We vragen dat onze Kerk alle mensen opneemt die elkaar liefhebben", citeerde de krant Federica.



De twee willen ook nog voor de kerk trouwen. Dat zal dan wel een niet-officiële plechtigheid zijn, want priester Franco Barbero, die bereid is gevonden de dienst te leiden, werd in 2003 door het Vaticaan in de ban geslagen vanwege zijn steun voor het homohuwelijk. Barbero zal naar eigen zeggen niet voor de eerste keer twee nonnen in de echt verbinden.



Het katholiek gedomineerde Italië legaliseerde dit jaar als één van de laatste landen van de Europese Unie het homohuwelijk.