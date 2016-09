Neergeschoten Belgen langer vast in Nederland

Door: redactie

Het voorarrest van de vier Belgen die in Nederland vastzitten na een achtervolging en schietpartij is met veertien dagen verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris (het equivalent van een onderzoeksrechter) bepaald. De vier werden zondag in het Nederlands-Limburgse Weert na een 40 kilometer lange achtervolging gearresteerd. Daarbij werden drie van hen door de politie neergeschoten.