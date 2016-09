Mevrouw Jacobs (87) heeft ziekte van Parkinson en wil nog één keer paardrijden. Het filmpje dat iedereen ontroert

video De 87-jarige Nelly Jacobs uit het Nederlandse Venlo was als kind al gek op paardrijden. Nu lijdt ze aan de ziekte van Parkinson en heeft een droom: nog één keer op een paard zitten. De video van dit ontroerende tafereel grijpt ondertussen de hele wereld aan.

Het was inmiddels al veertig jaar geleden dat mevrouw Jacobs nog had kunnen paardrijden terwijl die hobby nochtans altijd als een rode draad doorheen haar leven was gelopen. Ze deed ook aan jumping. Maar de ziekte van Parkinson zaaide roet in het eten.



De hoogbejaarde vrouw is al enige tijd aan haar rolstoel gekluisterd en zit in een verzorgingstehuis. Maar één vurige wens had ze nog. Door haar ziekte was het echter zeer moeilijk om die uit te spreken. "Het duurde een tijd voor het eruit kwam want ze werd er altijd zeer emotioneel van", getuigt verpleegkundige Ruud Joosten in het filmpje.



Eens de wens gekend was, kwamen de medewerkers van 'Verborgen Verlangens' in actie. Dat is een bijzonder project van De Zorggroep en de Groene Kruis Ledenorganisatie, waarbij kleine wensen worden vervuld dankzij donaties.



De medewerkers brengen mevrouw Jacobs samen met haar zoon Jan naar de manège. Daar knuffelt ze met paarden en leeft helemaal op. En dan komt het moment suprême waarop ze wordt rondgereden op de rug van twee paarden. De vrouw geniet zichtbaar. Ze lacht. Ze is overgelukkig. Heerlijk om te zien.



"Het was een prachtige dag. We hebben het er nog steeds over", vertelt zoon Jan.



De video van de bijzondere gebeurtenis werd op 18 september online gezet is ondertussen al 23 miljoen keer bekeken op Facebook.