Catalaanse president belooft referendum over onafhankelijkheid in 2017

28/09/16 - 17u48 Bron: Belga

Carles Puigdemont in het parlement in Barcelona. © reuters.

Onafhankelijkheid Of het nu met of zonder toestemming van Madrid is, de Catalanen zullen zich in september 2017 in een volksraadpleging kunnen uitspreken over onafhankelijkheid van Spanjes rijkste regio.