Noorse rechtbank verwerpt opnieuw verzoek Snowden om garanties tegen uitlevering

28/09/16 - 17u09

Edward Snowden heeft opnieuw nul op het rekest gekregen van een Noorse rechtbank. De Amerikaanse klokkenluider had om garanties gevraagd tegen een eventuele uitlevering aan de Verenigde Staten als hij naar Noorwegen zou komen om er een prijs in ontvangst te nemen.

Het hof van beroep van Borgarting (Oslo) verklaarde zich onbevoegd om vooraf te onderzoeken of de voorwaarden vervuld zijn voor een uitlevering; dat betekent voor de voormalige adviseur van het Amerikaanse National Security Agency (NSA) voet heeft gezet op Noorse bodem en er een formele vraag is van Washington.



Snowdens vraag was eind juni ook al in eerste aanleg verworpen. De rechtbank had toen een gelijkaardige argumentatie gebruikt.



Snowden kreeg eerder dit jaar de Ossietzky-prijs, een onderscheiding voor de vrijheid van meningsuiting. De Noorse afdeling van de PEN-club wil hem die op 18 november overhandigen. PEN Noorwegen liet woensdag al optekenen de zaak voor het Noorse Hooggerechtshof te willen brengen.



De Amerikaan, die asiel heeft gekregen in Rusland, kon vorig jaar ook al niet naar Noorwegen afreizen om er een andere prijs voor de vrijheid van meningsuiting in ontvangst te nemen. Hij sprak de aanwezigen op de ceremonie toen toe via een videoconferentie.



Snowden is ook naar voren schoven als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede, waarvan de laureaat op 7 oktober wordt bekendgemaakt.



De 33-jarige klokkenluider bracht aan het licht op welke grote schaal de NSA telefoon- en internetverkeer in de gaten houdt. Snowden wordt door de Amerikanen beschuldigd van spionage. Hij leeft sinds juni 2013 in asiel in Rusland.