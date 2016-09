"Bombardementen jagen miljoenen Syriërs op de vlucht"

Door: redactie

28/09/16 - 17u06 Bron: Belga

© afp.

Het massale gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden is één van de belangrijkste oorzaken van het Syrische vluchtelingendrama. Dat besluit Handicap International op basis van een onderzoek, waarvan de resultaten woensdag zijn gepubliceerd.

Handicap International dringt er bij de conflictpartijen op aan om geen explosieve wapens meer te gebruiken in dichtbevolkte gebieden. De organisatie roept ook de internationale gemeenschap op om deze praktijk scherp te veroordelen en de nodige actie te ondernemen om er een einde aan te maken.



Ruim 10,9 miljoen Syriërs of meer dan de helft van de bevolking is op de vlucht. Volgens het rapport van Handicap International zijn de aanvallen met explosieve wapens "talrijk, volstrekt willekeurig en soms opzettelijk tegen burgers gericht".



De bombardementen, in combinatie met een gebrek aan medische zorg en aangepaste psychologische steun, hebben verwoestende gevolgen voor het leven van de Syriërs. Met meer dan 1,5 miljoen gewonden in Syrië is het duidelijk dat een volledige generatie de gevolgen op lange termijn met zich zal meedragen.



De bombardementen vernietigen ook essentiële infrastructuur: huizen, ziekenhuizen, scholen, water - en elektriciteitsvoorzieningen. Elk sociaal leven en elke economische activiteit wordt er quasi onmogelijk gemaakt. Zo worden ook de Syriërs die niet rechtstreeks het slachtoffer zijn geworden van bombardementen, gedwongen om te vluchten, aldus nog de humanitaire organisatie.