HBO Nederland stopt uitzendingen op 31 december

HBO Nederland stopt op 31 december met uitzenden. Nederlandse klanten kunnen vanaf die dag geen gebruik meer maken van de betaalzenders, waarop onder meer Game Of Thrones te zien is. Providers zullen de optie voor HBO verwijderen uit hun abonnementen. Dat heeft een woordvoerder van HBO vandaag bevestigd. Waarom de zender in Nederland stopt, kon hij niet zeggen.