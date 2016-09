Serena Williams spreekt zich uit tegen politiegeweld: "Zwijgen is verraad"

Bewerkt door: LB

28/09/16 - 16u41 Bron: Huffington Post, CNN

© ap.

POLITIEGEWELD VS Tenniskampioene Serena Williams heeft het doden van Afro-Amerikanen door de politie veroordeeld in een post op Facebook. "Zoals Martin Luther King zei: 'Er komt een tijd dat stilzwijgen verraad wordt'. Ik zal niet zwijgen", schrijft Williams.

Na een aantal incidenten waarbij ongewapende zwarte mannen werden doodgeschoten door agenten, wil Serena haar stem laten horen. Gisteren nog werd in het Californische stadje El Cajon een ongewapende zwarte mentaal zieke man op de parkeerplaats van een winkelcentrum doodgeschoten. De voorbije weken waren er gelijkaardige incidenten in Tulsa, Oklahoma en Charlotte, North Carolina. Het politiegeweld wordt telkens gevolgd door protestacties.



In haar post op Facebook herinnert Serena zich een autorit met haar 18-jarige zwarte neef achter het stuur. Williams vertelt hoe ze tijdens die rit een politiewagen zag en dacht aan de vrouw wier vriend die in de passagiersstoel zat door de politie werd doodgeschoten. Ze doelt daarbij op het incident in juli in Philando Castile in de staat Minnesota, waarbij een jongeman werd doodgeschoten. Zijn vriendin streamde de confrontatie toen live.



"Vandaag vroeg ik mijn 18-jarige neef (die zwart is, voor alle duidelijkheid) om me naar mijn vergaderingen te voeren opdat ik zou kunnen werken in de wagen. In de verte zag ik een agent langs de weg. Ik keek snel of mijn neef niet te snel reed. Ik moest denken aan die vreselijke video van die vrouw in haar wagen terwijl een agent haar vriend doodschiet".



"In enkele seconden ging dat allemaal door mijn hoofd. Ik had er zelfs spijt van dat ik niet zelf reed. Ik zou het mezelf nooit vergeven mocht mijn neef iets overkomen. Hij is zo onschuldig. Net als al die 'anderen'".