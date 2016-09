Doodzieke Eveline moest opnieuw leren leven omdat het einde niet kwam. Nu is ze definitief op reis vertrokken

Eveline Koopmans met haar man Erik. © Facebook.

Eveline Koopmans kreeg in 2013 te horen dat ze nog maar één jaar te leven had. Ze maakte er een feestjaar kwam. Maar de dood kwam niet. Ze worstelde met de onverwachte 'reservetijd'. "Ik heb me schuldig gevoeld omdat ik niet doodging en wist dat anderen daardoor niet verder konden met hun leven", legde de Nederlandse vrouw uit op haar blog. Gisteren is Eveline "definitief op reis gegaan".

Haar man Erik deelde haar overlijden mee op Facebook. "Gisteravond is Eefje heel rustig, te midden van ons vieren, definitief op reis gegaan. We zijn intens verdrietig, maar ook opgelucht dat ze heeft kunnen vertrekken en richten ons nu op haar afscheid. Wat zijn wij trots op haar als mens!".



De afgelopen zes weken was de toestand van Eveline danig verslechterd. "Na een intense week in het ziekenhuis, is ze sinds vrijdag thuis, omringd door haar ouders, broertje en mijzelf. Ze is in een lange diepe slaap gebracht om geen pijn meer te voelen en rustig op reis te kunnen gaan", meldde Erik.



In 2011 kreeg de toen 27-jarige Nederlandse vrouw baarmoederhalskanker. Eind 2013 was ze uitbehandeld. Eveline besloot om niet bij de pakken te blijven zitten. Ze werkte een hele bucketlist af. Ze vloog van het ene continent naar het andere en leefde snoeihard. Ze trouwde met haar grote liefde Erik. Ze gaf een afscheidsfeest voor al haar vrienden en familie en deed mee aan het Nederlandse televisieprogramma 'Over mijn lijk'.



Maar het einde kwam niet en daar betaalde ze een prijs voor. Ze was helemaal afgemat. Ze werd neerslachtig en kreeg paniekaanvallen. Er waren uitzaaiingen bijgekomen. Ze had veel pijn. Het was overleven. "Alles wat ik niet had gevoeld door mijn laatste jaar met pure levensvreugde te vullen, daar moest ik nu alsnog doorheen", vertelde ze aan het Nederlandse Psychologie Magazine.



De kanker gijzelde niet alleen haar lichaam maar ook haar geest. "Ik heb me schuldig gevoeld omdat ik niet doodging en wist dat anderen daardoor niet verder konden met hun leven", verklaarde Eveline. Haar ziel was geknakt. Ze moest opnieuw leren leven met vallen en opstaan. Ze haalde haar geluk uit kleine momenten.



Van één ding was ze zeker: "Ik had niet willen missen wat ik heb meegemaakt en geleerd in die vijf jaar."



Eveline is 33 jaar geworden.