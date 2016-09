Jury proces moord Ingrid Visser compleet

Door: redactie

28/09/16 - 15u53

Een affiche in mei 2013 voor de in Spanje vermiste Ingrid Visser (links op poster) en Lodewijk Severein. © anp.

Rechtszaak Spanje Bijna 3,5 jaar na de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein is vanochtend bij het Provinciale Hof van Murcia (Zuidoost-Spanje) onder grote belangstelling het proces begonnen tegen de vier verdachten. Het misdrijf leidde indertijd tot grote opschudding, zowel in Spanje als in Nederland. Verslaggever Edwin Winkels verslaat de zaak via Twitter.

De moeder van Ingrid Visser, Patsy, en andere familieleden zijn uit Nederland overgekomen om het proces bij te wonen. Zij betraden vanochtend het hof en wilden daarbij geen commentaar geven.



De advocaat van hoofdverdachte Juan Cuenca wilde wel vooruitblikken op de zaak. Hij gaf aan een lang en zwaar proces te verwachten, 'met veel onaangename beelden'.



Tegen zijn cliënt Cuenca, en zijn twee Roemeense mede-verdachten Valentin Ion en Constatin Stan, is door de openbare aanklager vijftig jaar celstraf geëist.



Deal

Terwijl daarna in de rechtbank achter gesloten deuren werd begonnen met het vormen van een jury, maakte de doorgaans goed ingevoerde lokale krant La Verdad bekend dat een mogelijke deal tussen de aanklager en de verdachten in de maak was. In ruil voor een bekentenis zou het drietal dertig jaar cel krijgen in plaats van de geëiste vijftig. Als dat akkoord werd bereikt, zou het proces niet doorgaan.



Alle verdachten moesten dan akkoord gaan. Omdat de Roemeen Stan dat niet deed ketste de deal af, net als vorige week het geval was.

Verdachte Juan Cuenca. © epa. Geld

Cuenca was zakelijk manager van de profvolleybalclub uit Murcia, waar Visser tussen 2009 en 2011 bij speelde. Hij zou het misdrijf beraamd hebben wegens een zakelijk geschil met Visser en Severein.



Visser claimde een loonachterstand van 60.000 euro bij de volleybalclub Murcia 2005. Door financiële problemen werd de club opgeheven in juli 2011. Severein was in zaken gegaan met Cuenca: ze willen samen een marmergroeve exploiteren. De Noord-Hollander was echter niet blij met het werk van de Spanjaard en wil zijn investering terug.



Ingehuurd

Tegen de Roemenen Ion en Stan, door Cuenca ingehuurd om de moord op de twee Nederlanders uit te voeren, eist het parket eveneens vijftig jaar gevangenisstraf.



Daarnaast wordt van de drie hoofdverdachten een schadevergoeding geëist van 50.000 tot 100.000 euro voor vier naaste familieleden van de slachtoffers.



(Lees verder onder de foto's) Verdachte Constatin Stan. © epa.

De Roemeense verdachte Valentin Ion. © epa. Pers bij de door Juan Cuenca gehuurde woning in La Hurona waar oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein om het leven zijn gebracht. © anp. Uitzonderlijke wreedheid

Volgens het gerechtelijk vooronderzoek werden Visser en Severein vermoord in een verlaten landhuis even buiten de stad Murcia op 13 of 14 mei 2013. De politie trof daarbij sporen aan van uitzonderlijke wreedheid. Dat geldt als verzwarende omstandigheid bij de strafeis. Volgens het OM huurde Cuenca het huis al op 2 mei, en daags voor de afspraak kocht hij in een doe-het-zelfwinkel bijtende soda, vuilniszakken en een cirkelzaag.



De verminkte lichamen van de slachtoffers werden twee weken na de moord gevonden in een citroenboomgaard in Alquerías op vijf kilometer van Murcia. Tegen de eigenaar van de boomgaard, oud-belastinginspecteur Serafín de Alba die ook een vriend van Cuenca is, wordt drie jaar cel geëist wegens toedekking van het misdrijf.



(Lees verder onder de foto's) De plek in de citroenboomgaard in Alquerias, ongeveer 12 kilometer van Murcia, waar de Spaanse politie in mei 2013 de lichamen van oud-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein aantrof. © anp.