Frans buitenlandminister wil VN-resolutie voor wapenstilstand in Aleppo

28/09/16 - 15u59 Bron: Conflict News, Al Arabiya

Leden van de Witte Helmen dragen het lichaam van een kind weg in het onder rebellenbewind staande deel van Aleppo. © ap.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius gaat aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie voorstellen voor een wapenstilstand in de Syrische stad Aleppo. Dat melden Conflict News en Al Arabiya.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Laurent Fabius. © ap. BREAKING: France's foreign minister says will propose a UN Security Council resolution for ceasefire in Aleppo - @AlArabiya_Eng — Conflict News (@Conflicts) Wed Sep 28 00:00:00 MEST 2016

De twee grootste ziekenhuizen in het deel van de Syrische stad Aleppo dat in handen is van de rebellen, zijn vandaag geraakt door bombardementen waardoor ze tijdelijk buiten dienst zijn.



Het Syrische leger heeft gisteren naar eigen zeggen een grondoffensief gelanceerd tegen de wijken in handen van de rebellen in Aleppo. Dit offensief volgt na het enkele dagen durende luchtbombardement van het Syrische regime en zijn bondgenoot Rusland op de stad.



Het oosten van de Syrische stad Aleppo wordt gecontroleerd door de rebellen. De afgelopen dagen kregen de wijken echter het hevigste bombardement sinds het begin van de burgeroorlog te verwerken.