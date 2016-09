Nieuwe club in LA laat enkel de allerknapsten toe en daar ziet deze jury op toe

© rv.

Ze zijn niet aan hun proefstuk toe, de mensen achter datingsite BeautifulPeople.com. Ze haalden al herhaaldelijk het nieuws omdat ze steevast exclusiviteit nastreven op het gebied van schoonheid. Nu wil het bedrijf ook een privéclub in Los Angeles openen waar enkel en alleen de allerknapsten welkom zijn. Een jury zal daarop nauwgezet toezien.

Ben je niet knap genoeg, dan kom je er dus niet in. Dat is de filosofie achter de nieuwe Californische club, gebaseerd - volgens manager Greg Hodge - op de wensen van hun klanten. Die zijn het blijkbaar "beu om uit te gaan in dure bars in de hoop mensen te ontmoeten die even mooi zijn als zijzelf en dan de hele avond te moeten wensen dat ze het licht wat zouden dimmen".



Het concept van BeautifulPeople.com wordt dus van de online wereld naar de echte overgezet. Leden van de website krijgen voorrang, niet-leden en gasten moeten ter plaatse het oordeel van de 'schoonheidspolitie' afwachten.



Geld

Nochtans zijn er voor de niet zo ongelooflijk knapperds ook andere manieren om binnen te geraken. Geld, bijvoorbeeld, wat de aantrekkelijkheid van een persoon verhoogt. "Vooral in de ogen van vrouwen", verduidelijkt Hodge. "Dat zien we in ons beoordelingssysteem. Wie er niet meteen heel goed uitziet maar wel kan uitpakken met succes en rijkdom, scoort er toch hoog."



Ook mogen beroemde trainers, modellen, acteurs en regisseurs uit LA nieuwe klanten en vrienden introduceren.



En de club zelf? Die voorziet onder meer - gratis voor alle 'lekkere' leden - haar- en schoonheidsspecialisten die de hele avond door je voorkomen op peil houden. Gasten van buiten LA krijgen korting op een helikopterritje naar de bar.

Naast het bekende assortiment alcoholische dranken zullen er ook 'schoonheidscocktails' (met aloe vera, kokoswater, avocado...) en andere gezonde drankjes verkrijgbaar zijn. De cocktailkaart is van de hand van mixoloog en mede-eigenaar van de club, Leonardo da Silva. Hij beweert dat hun deurbeleid niet verschilt van dat van andere beroemde VIP-bars in zowat álle wereldsteden.



Noorse schoonheden

De website heeft momenteel zo'n 800.000 leden. Sinds de lancering in 2002 werden al meer dan 11 miljoen kandidaten geweigerd. Dat is zowat de hele Belgische bevolking. De Britten blijken volgens de dubieuze statistieken het lelijkst te zijn: nog geen 9 procent van de Britse mannen en amper 14 procent van de Britse vrouwen die lid willen worden van het sexy clubje, worden ook aanvaard. Ter vergelijking: voor de VS is dat respectievelijk 24 en 36 procent. Maar het zijn de Noren die de schoonheidskroon spannen: zo'n 49 procent van alle Noorse gegadigden krijgt effectief het lidmaatschap.