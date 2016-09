Burgerdoden bij Amerikaanse aanval tegen IS in Afghanistan

Door: redactie

28/09/16 - 14u59 Bron: Belga

Een man krijgt verzorging nadat hij werd verwond door een Amerikaanse drone-aanval in de provincie Nangarhar. © epa.

Verscheidene burgers zijn in de voorbije nacht in Afghanistan omgekomen bij een Amerikaans bombardement dat gericht was tegen terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat hebben Afghaanse functionarissen gemeld. Over het aantal doden bij de VS-raid in het district Achin van de oostelijke provincie Nangarhar lopen de versies van die functionarissen uiteen. Op tien dagen tijd hebben de VS nu al bij vergissing verkeerde doelen geviseerd in Syrië, Somalië en Afghanistan (tweemaal).