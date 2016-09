Vrouw die Thaise meisjes beschuldigde van diefstal, vindt horloge terug: "Was beetje dronken"

Door: redactie

Aangenomen werd dat het meisje rechts op de foto het uurwerk van de toeriste had gestolen. Daar is niets van aan, zo blijkt nu. © Reddit.

Het was via Reddit dat deze foto viraal ging. "Het mysterie van het verloren uurwerk opgelost", zo luidde het bijschrift dat de vriend van de vrouw op de foto schreef. Gesuggereerd werd dat op de foto één van de meisjes in traditionele Thaise klederdracht het polshorloge van de vrouw aan het stelen is. De hele wereld dacht dat de schattige meisjes te duchten dievegges waren die toeristen bestelen tijdens hun bezoek aan een tempel. Alleen: de 'bestolen' vrouw heeft haar horloge teruggevonden. "Ik moet bekennen dat ze toen een beetje dronken was", schrijft haar man.