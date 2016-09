Door: redactie

28/09/16 Bron: Belga

De twee grootste ziekenhuizen in het deel van de Syrische stad Aleppo dat in handen is van de rebellen, zijn vandaag geraakt door bombardementen waardoor ze tijdelijk buiten dienst zijn. Dat heeft de medische ngo Syrian American Medical Society (SAMS), die de ziekenhuizen ondersteunt, laten weten.