Doodzieke papa maakt vanuit ziekbed bevalling van zoontje mee in verloskamer

28/09/16 - 12u20 Bron: The Huffington Post Door: Karen Van Eyken

video De geboorte van een baby is altijd een emotionele gebeurtenis. Maar het verhaal van deze bevalling is extra bijzonder. Drie weken voor de Amerikaanse Jessica Li was uitgerekend, heeft haar man een vreselijke diagnose gekregen. Hij heeft een agressieve vorm van hersenkanker. De geboorte van zijn eigen kind meemaken, zou niet evident zijn. Maar het is gelukt met de hulp van het verplegend personeel.