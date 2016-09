Deze 'spookrijders' van Uber bestellen Chinezen liever niet (en dat is net hun bedoeling)

Door: redactie

28/09/16 - 11u06 Bron: Sixth Tone, news.com.au

© rv.

Er is een merkwaardige manier van frauderen opgedoken bij Uberchauffeurs in China. Hun profielfoto boezemt de klanten geen vertrouwen maar angst in. En dat blijkt nog de bedoeling te zijn ook.

Wie al dan niet dronken na een avondje uit zo verstandig is om de taxi naar huis te nemen, kan in China voor onaangename verrassingen te staan komen bij het bestellen van een taxirit via de app van Uber. Sommige kandidaat-taxichauffeurs gebruiken voor hun profielfoto zombieachtige make-up en tonen aan potentiële klanten hun meest beangstigende, vaak vervormde en gephotoshopte horrorgezicht. Ze worden in China dan ook 'spookrijders' genoemd. Waarom doen ze dat? Zij hopen de klanten af te schrikken zodat die de rit snel weer annuleren. Zo kunnen de chauffeurs ongeveer een euro aan annulatiepremie opstrijken, zonder dat ze ervoor moeten rijden.



Een andere oplichtingsmethode van de 'spookrijders' is om een bestelde rit te aanvaarden, de meter te starten zonder dat de passagier in de taxi zit, en dan te annuleren. De klant heeft dan een weliswaar korte maar toch betaalde rit aan zijn of haar been zonder het te beseffen. Het gaat om kleine bedragen zodat vele klanten het niet de moeite vinden om klacht in te dienen.



Nadat een en ander was uitgelekt, heeft Uber in China de verdachte profielen geschorst, zo laat een woordvoerder van het bedrijf weten aan persbureau Xinhua. Uber doet er naar eigen zeggen alles aan om dit fenomeen te stoppen.



Eerder dit jaar lanceerde Uber als extra veiligheidsmaatregel een programma voor gezichtsherkenning om er zeker van te zijn dat de opgegeven taxichauffeur in de app ook de daadwerkelijke bestuurder is. Het is niet duidelijk hoe de fraudeurs dit nieuwe systeem hebben omzeild.