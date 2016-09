"Ik belde jullie om hulp maar jullie vermoordden mijn broer": politie schiet ongewapende zwarte man dood, zus reageert

Door: redactie

28/09/16 - 10u59

Vlak na het incident kwamen mensen samen om te protesteren tegen het politiegeweld. © AP.

De politie heeft een ongewapende zwarte man neergeschoten in Californië. De zus van het slachtoffer filmde een Facebook Live vlak na het incident. "Ik belde jullie om hulp maar jullie vermoordden mijn broer", zegt de vrouw door haar tranen heen.

Alfred Colango werd volgens zijn zus gisterennamiddag door de politie doodgeschoten op de parkeerplaats van een winkelcentrum in El Cajon, 45 kilometer ten oosten van San Diego.



"Hij deed vreemd"

Een ooggetuige verklaarde dat Colango, die in bloot bovenlichaam was, zijn handen omhooghield maar de agent toch vijf keer van dichtbij op hem schoot.



Agenten verklaarden aan NBC dat Colango "vreemd deed en de bevelen niet opvolgde". Wat hij precies deed, verduidelijkt de politie niet. Politiechef Jeff Davies verklaarde tijdens een persconferentie dat Colango een voorwerp uit zijn broekzak haalde, maar bekende dat het niet om een wapen ging.



Vreedzaam protest

Tientallen activisten kwamen samen op de plek van het incident, nog voor de politie bevestigde dat Colango overleden was. Het protest bleef vreedzaam, de betogers riepen slogans als 'black lives matter' en 'hands up, don't shoot'.



De politie van El Cajon stelt dat ze "de gemeenschap wil verzekeren dat de zaak grondig onderzocht zal worden". Politiechef Davies voegde er aan toe dat het onderzoek transparant zal verlopen.



De voorbije weken werden zwarte mannen door de politie doodgeschoten in Tulsa, Oklahoma en in Charlotte, North Carolina.