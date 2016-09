"Syrische leger gebruikte chemische wapens in Aleppo"

Door: redactie

28/09/16 - 10u12

© afp.

Het Syrische leger heeft afgelopen zomer waarschijnlijk twee keer chemische wapens gebruikt in de belegerde stad Aleppo, met burgerdoden tot gevolg. Die beschuldiging uitte Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie baseert zich op meldingen van medisch personeel, gesprekken met bewoners en foto- en videomateriaal.

De aanvallen zouden zijn gepleegd op 10 augustus en 6 september. Volgens HRW gooiden militairen op die dagen zogeheten vatbommen met giftige chemicaliën erin uit helikopters. Doelwit waren wijken van Aleppo die in handen zijn van rebellen. Bij de aanvallen kwamen vijf burgers om het leven, onder wie drie kinderen. Ziekenhuizen behandelden vele tientallen mensen die gewond waren geraakt.



Volgens HRW is het zonder laboratoriumtests moeilijk te bewijzen welke stof is gebruikt. Waarnemingen en de klachten van slachtoffers wijzen volgens de organisatie op chloor.