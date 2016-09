Huilend meisje (9) tegen stadsbestuur Charlotte: "We hebben onze vaders nodig"

Door: redactie

video Een 9-jarig meisje uit Charlotte, North Carolina, heeft tijdens een gemeenteraadsvergadering een emotionele getuigenis gehouden over hoe het is om als zwart persoon op te groeien in de stad. Charlotte was de afgelopen dagen het toneel van geweld nadat een zwarte man door politiegeweld om het leven kwam.

De negenjarige Zianna Oliphant gaf haar moedige speech aan het stadsbestuur van Charlotte. "Ik voel dat we anders behandeld worden dan andere mensen. Ik vind het niet leuk hoe we behandeld worden. Onze kleur maakt helemaal niet uit", zei ze voor ze in tranen uitbarstte.



"Je doet het fantastisch!", riep iemand uit het publiek haar bemoedigend toe. "Ga door!" Al snikkend ging het meisje verder. "We zijn zwarte mensen, en we zouden ons niet zo hoeven voelen. We zouden niet hoeven te protesteren omdat jullie ons allemaal verkeerd behandelen. We doen dit omdat we het moeten doen en omdat we rechten hebben", zei ze.



Tranen

Zianna vertelde hoe ze zelf in Charlotte geboren werd en er opgroeide. "Ik heb me nog nooit zo gevoeld als nu. Ik kan er niet tegen hoe we behandeld worden. "Het is verschrikkelijk dat onze vaders en moeders vermoord worden en dat we hen niet meer mogen zien. Het is verschrikkelijk dat we naar het kerkhof moeten gaan en hen daar begraven. We hebben tranen die we niet zouden mogen hebben. We hebben onze vaders en moeders aan onze zijde nodig."



De emotionele speech van het jonge meisje is viraal gegaan op internet en legt de pijn van de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten bloot.



Boek

De onrust in Charlotte, een plaats op circa 600 kilometer ten zuidwesten van Washington, volgde op de dood van een zwarte man, die werd getroffen door een politiekogel. De 43-jarige Keith Scott had volgens de politie een vuurwapen in zijn hand. De familie zei dat het ging om een boek. In het uiteindelijk vrijgegeven videomateriaal was niet te zien of de man een wapen had.