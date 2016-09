Door: redactie

28/09/16

De Israëlische oud-president en oud-premier Shimon Peres is deze nacht overleden. De 93-jarige Nobelprijswinnaar lag sinds twee weken in het ziekenhuis, nadat hij een zware beroerte had gekregen. "Hij is vanmorgen om drie uur (twee uur Belgische tijd) gestorven in zijn slaap", bevestigt zijn persoonlijke arts Rafi Walden aan het Franse persagentschap AFP.