Syrisch leger start grondoffensief tegen Aleppo

28/09/16 - 03u52 Bron: Belga

Het Syrische leger heeft gisteren naar eigen zeggen een grondoffensief gelanceerd tegen de wijken in handen van de rebellen in Aleppo. Dit offensief volgt na het enkele dagen durende luchtbombardement van het Syrische regime en zijn bondgenoot Rusland op de stad. Volgens een bron binnen het leger werd reeds een wijk in het centrum van de stad veroverd.