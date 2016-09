Agenten na 24 jaar vrijgesproken van bloedbad in Carandiru-gevangenis

Door: redactie

24 jaar na het bloedbad in de Braziliaanse gevangenis Carandiru zijn de vonnissen van 73 politieagenten gisteren vernietigd. De agenten werden eerder veroordeeld voor de dood van 77 van de in totaal 111 gedode gevangenen op 2 oktober 1992.

Het hof van beroep oordeelde dat er een nieuwe juridische procedure tegen de politieagenten moet komen, omdat zij individueel niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor alle sterfgevallen. Het openbaar ministerie heeft aangekondigd in beroep te gaan bij het Hooggerechtshof in Brazilië.



Opstand

De gevangenen kwamen om het leven toen de politie een einde wilde maken aan een opstand in de gevangenis. De leefomstandigheden in Braziliaanse gevangenissen zijn zo dramatisch dat regelmatig opstanden plaatsvinden.



De Argentijnse regisseur Héctor Babenco (bekend van 'Kiss of the Spider Woman') maakte een film over het bloedbad, Carandiru. De gevangenis werd in 2002 gesloopt.