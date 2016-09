Italië verlaagt groeiverwachting naar minder dan één procent

Door: redactie

De Italiaanse economie zal trager groeien dan verwacht en de schulden zullen hoger uitvallen. Dat zei de regering gisteren.

In april zei premier Matteo Renzi nog dat verwacht werd dat het bruto binnenlands product (BBP) dit jaar met 1,2 procent zou toenemen, en met 1,4 procent in 2017. In diezelfde periode zou het tekort afnemen van 2,3 procent van het BBP tot 1,8 procent in 2017.



Tekort

Gisteren zei Renzi na een kabinetsvergadering echter dat de groei dit jaar slechts 0,7 procent zal bedragen en 1 procent in 2017, terwijl het tekort in 2016 zal uitkomen op 2,4 procent en in 2017 op 2 procent. Het tekort voor 2017 kan volgens Renzi zelfs nog groter zijn als het parlement extra uitgaven goedkeurt omwille van de dodelijke aardbeving van vorige maand en de toevloed van bootvluchtelingen, aldus Renzi.



Overheidsschuld

De regering kondigde ook aan dat de overheidsschuld, die Italië moet afbouwen, verder zou toenemen naar 132,8 procent, tegenover 132,2 procent vorig jaar. Nog volgens de regering zal de wet op de begroting, die naar verwachting belastingverlagingen zal bevatten, midden oktober worden voorgesteld.



De Europese Commissie zal Italiës economische plannen moeten goedkeuren.