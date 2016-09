Vrouw woont meer dan tien jaar samen met skelet zoon

Door: redactie

Een blinde vrouw heeft meer dan tien jaar lang samen geleefd met het skelet van haar zoon. Het vergane lichaam werd door een familielid gevonden op een bed in het huis van de vrouw in Brooklyn, New York, toen ze in het ziekenhuis lag.

Het volledig intacte skelet, dat inmiddels geïdentificeerd is als Louis Wolfensohn, de zoon van de in het huis woonachtige Rita Wolfensohn, had al zijn kleren nog aan: een jeansbroek, sokken, en een t-shirt. Hij lag op de rug op een matras op de vloer. De man was al meer dan twintig jaar 'vervreemd' van de familie.



Blind

De politie heeft nog niet vastgesteld of de blinde vrouw wist dat het lichaam van haar zoon zich al die tijd in huis bevond, aangezien de kamer waar de menselijke resten gevonden werden was gevuld met spinnenwebben, dikke lagen stof en vuil. Toen de politie met de vrouw over haar zoon begon, praatte ze over hem alsof hij al lang uit huis was.



De doodsoorzaak van de man wordt momenteel onderzocht.