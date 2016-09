WHO roept op tot evacuatie van zieken en gewonden uit Aleppo

Door: redactie

Een Syrische man huilt wanneer de lichamen van kinderen uit het puin van een appartementsgebouw in Aleppo worden gehaald. © afp.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dinsdag gezegd dat er humanitaire routes moeten komen om zieken en gewonden te evacueren uit het belegerde oostelijke deel van Aleppo.

Afgelopen weekend werden meer dan 200 mensen overgebracht naar ziekenhuizen in het oosten van de stad, waar volgens de WHO nog maar 35 artsen zijn om hen te behandelen.



Volgens het vanuit Londen opererende Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) werden er sinds 19 september 262 mensen gedood door luchtaanvallen door de Syrische regering en Rusland. Op die dag werd het staakt-het-vuren dat Rusland en de VS overeenkwamen verbroken.



Grondoffensief

Vorige week kondigde de Syrische regering de start van een grondoffensief in Aleppo aan, de grootste stad van Syrië die in het westen gecontroleerd word door de regering en in het oosten door de rebellen.



"Alle toegangswegen tot het oosten van Aleppo zijn afgesloten, waardoor de burgerbevolking het belegerde gebied niet kan verlaten", zo staat in de verklaring van de WHO. "De resterende 25 gezondheidsfaciliteiten in het oosten van de stad Aleppo staan op de rand van de afgrond", zo gaat de verklaring verder.



Basisgoederen

Naar schatting leven zo'n 300.000 mensen al sinds juli in het belegerde oostelijke deel van de stad Aleppo, waar basisgoederen steeds minder verkrijgbaar en watervoorzieningen beschadigd zijn.