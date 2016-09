Vrouw van bus gegooid omdat ze met briefje van 20 wilde betalen

Door: redactie

Een jonge vrouw is in het Australische Adelaide uit een bus gezet nadat ze met een biljet van twintig dollar probeerde om een ticket van vijf dollar twintig te kopen.

De 21-jarige Chelsea Pimm werd zonder pardon rond acht uur 's avonds de bus uitgezet op een plek waar ze de weg niet kende. "Het was heel donker, het was eng en er kon van alles gebeuren", zegt de boze vrouw, die excuses eist van het betreffende vervoersbedrijf. "Het enige wat ik wilde was veilig naar huis gaan. Dat is niet gelukt", zegt ze. "Ik was bang dat ik de hele nacht vast zou zitten in de stad, want ik durfde geen andere bus meer te nemen."



Kleingeld

Uiteindelijk werd de vrouw na ongeveer half uur wachten opgehaald door haar partner. Volgens lobbyorganisatie People for Public Transport is het niet de eerste keer dat een passagier die niet het correcte wisselgeld of gepast geld aanbiedt, van de bus wordt gezet. Bovendien worden passagiers op de bussen niet gewaarschuwd dat ze enkel kleingeld kunnen gebruiken. "Voorheen heb ik wel gewoon met een twintig dollarbriefje kunnen betalen", zegt Pimm. "Maar nu was de chauffeur erg onbeleefd en zei hij dat hij exact 5,20 dollar nodig had. Het was belachelijk, hij gaf geen enkele reden op."



Het busbedrijf zegt de zaak te onderzoeken aangezien het niet het beleid is enkel correct wisselgeld te accepteren.