Er komt geen grote moskee in Marseille

De stad Marseille zal vooralsnog geen grote moskee bouwen. Het stadsbestuur heeft beslist de verhuur te beëindigen van de gronden waarop de moskee moest verrijzen.

Het stadsbestuur verhuurt de gronden sinds 2007 aan de organisatie 'La Mosquée de Marseille'. Die wilde er een grote moskee op bouwen, maar dat zal dus niet gebeuren. "Er werd in 2009 een bouwvergunning verleend maar er is nog niets gebeurd", zegt Marie-Agnès Caradec, verantwoordelijk voor het dossier. "Bovendien zijn er sinds 2013 problemen met de betalingen".



Het stadsbestuur moet wel nog formeel beslissen over de stopzetting van de verhuur van het terrein, dat 8.000 vierkante meter beslaat.



In Marseille wonen ongeveer 850.000 mensen. Een vierde daarvan zijn moslims en 70.000 van hen zijn praktiserend. Zij beschikken over 70 aangegeven gebedsruimtes.