Schutter Houston droeg militaire kledij met nazi-emblemen

Door: redactie

27/09/16 - 18u20 Bron: The Guardian

Een agent onderzoekt de wagen van de schutter, die 2.500 kogels bij zich had. © ap.

Een advocaat in militaire kledij met daarop nazi-emblemen had 2.500 kogels bij zich toen hij gisteren in Houston op negen mensen schoot. De man werd door de politie doodgeschoten.

Maandagochtend opende de man het vuur op willekeurige bestuurders op straat voor een appartementencomplex. Zes mensen werden geraakt, drie anderen liepen oogletsels op door rondvliegend glas. Eén van de slachtoffers is nog in kritieke toestand.



De politie gaf de identiteit van de man niet vrij en heeft ook geen informatie over zijn motief. Een explosieventeam onderzocht een Porsche die volgens de politie eigendom was van de schutter. In een vrij toegankelijke databank staat de wagen op naam van Nathan DeSai, die in het appartementencomplex woont.



De man had twee legaal aangekochte semi-automatische wapens. Negen agenten waren betrokken bij de schietpartij.

