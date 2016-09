"Familie neemt afscheid van zeer zieke Israëlische oud-president Peres"

Door: redactie

27/09/16

De gezondheidstoestand van Shimon Peres is vandaag fel achteruit gegaan. © epa.

Israël De medische toestand van de Israëlische oud-president en oud-premier Shimon Peres is dermate verslechterd dat zijn familie hem vaarwel is komen te zeggen, zo hebben Israëlische media gemeld.

Twee weken geleden kreeg de Nobelprijswinnaar voor de Vrede een ernstige beroerte waarbij zijn toestand al als zeer ernstig gold. Volgens de gezaghebbende krant Haaretz zou de toestand van de 93-jarige Peres intussen dermate zijn achteruitgegaan dat die onomkeerbaar is. De krant Jerusalem Post gewaagt van "terminaal".



De meest intieme familieleden zijn vanmiddag bij zijn ziekbed in het Sheba Medical Center in Tel Aviv aangekomen, luidde het.