Net sluit zich rond voormalige chef Franse inlichtingendiensten

Het net lijkt zich te sluiten rond de voormalige directeur van de Franse binnenlandse veiligheidsdienst, Bernard Squarcini, die gisteren werd gearresteerd. "De Haai", zoals de bijnaam van Squarcini luidt, is nog niet officieel in beschuldiging gesteld, maar volgens Franse media verdenkt de openbare aanklager in Parijs hem van schending van het beroepsgeheim.