Quiz: Wat weet u eigenlijk over China?

MVDB

28/09/16 - 06u00

© epa - reuters.

Nu het Chinese State Grid op het punt staat om veertien procent van de aandelen van nutsbedrijf Eandis over te nemen, komt de Aziatische grootmacht plots heel dichtbij. Hoe is het eigenlijk gesteld met uw kennis over het grootste land ter wereld qua inwonerstal (1,3 miljard inwoners)? Test het hier.