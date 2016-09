Elsie (14) werd 51 jaar geleden vermoord, nu is er een belangrijke doorbraak

Door: redactie

27/09/16

De Britse politie heeft een 78-jarige man gearresteerd die wordt verdacht van een moord in 1965 op een 14-jarig meisje. De politie kwam Peter Pickering op het spoor nadat nieuwe informatie binnengekomen was.

Elsie Frost werd op 9 oktober 1965 vermoord in Wakefield toen ze op weg was van school naar haar ouderlijk huis. Ze werd in een tunnel onder een spoorweg van achteren aangevallen en doodgestoken. De politie ondervroeg honderden mensen, maar kreeg de dader niet te pakken. Een destijds 33-jarige man werd gearresteerd, maar hij bleek niets met de zaak te maken te hebben.



Vorig jaar bracht de oudere zus van Elsie de misdaad opnieuw onder de aandacht door haar verhaal te doen op BBC Radio. Er kwamen nieuwe tips binnen, waardoor de politie de moordzaak na vijftig jaar weer heropende. Een ervan leidde naar de inmiddels bejaarde verdachte in het graafschap Berkshire, de man zit in voorarrest.



De familie van Elsie Frost reageerde opgelucht op de recente ontwikkelingen. "We zijn onder de indruk van de daadkracht van de politie, als familie zijn we hier heel tevreden mee", aldus Elsies jongere broer Colin. "We weten dat er in 1965 fouten gebeurd zijn, vandaar dat we de zaak graag heropend wilden zien. En daar zijn we ook in geslaagd. Het enige wat we wilden, is dat ze ons serieus namen."