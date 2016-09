"Ik wil niet dat mijn ouders weten dat ze een sukkel op de wereld hebben gezet"

Emilie met haar hond. Ze hield van lezen en van dieren. Ze wilde dierenarts worden. © kos.

Ze is 17 en zou in de bloei van haar leven moeten zijn. Maar Emilie lijdt onnoemelijk. Elke schooldag is een marteling. De pestkoppen weten van geen ophouden. Het meisje ziet geen uitweg meer en pleegt zelfmoord. Na haar dood vinden haar ouders het hartverscheurende dagboek van hun oogappel en wordt duidelijk hoe hels en traumatisch de pesterijen waren. Virginia en Ian uit Rijsel bezorgden het dagboek aan de Franse krant La Voix Du Nord, die de woorden van het meisje letterlijk weergaf in de hoop pesten bespreekbaar te maken.

Emilie overlijdt op 22 januari van dit jaar nadat ze op 19 december uit het raam sprong van het huis van haar vader in de Noord-Franse stad Rijsel. Haar ouders weten op dat moment wel dat het niet zo goed gaat met hun dochter maar haar dood is voor hen niet te vatten. Emilie had immers besloten om niets te zeggen uit schaamte. De vondst van het dagboek maakt alles duidelijk.



"Ik heb beslist om niets te vertellen over de hel die ik dagelijks meemaak op het college", schrijft ze. Emilie verduidelijkt dat ze uitgesloten wordt om haar looks. Ze heeft bovendien andere interesses dan haar studiegenoten. Ze houdt van boeken, niet van futiliteiten. "Ik voelde hoe de blikken van de anderen op me rustten. Ik zag hoe hun ogen afgleden naar mijn versleten sneakers, afgedragen jeans, coltrui en rugzak. Ik hoorde hoe ze 'zwerver' riepen."



De speelplaats was een hindernissenparcours. Emilie moest slagen ontwijken en zien dat ze geen pootje werd gelicht of werd bespuugd terwijl verwensingen haar kant op vlogen. Ze vocht telkens weer tegen de tranen.



Ze had het over leerlingen die gebruikte zakdoeken naar haar gezicht smeten, kauwgom in haar kapsel drukten, de riemen van haar tas doorsneden. En ze had het over leerkrachten die niet ingrepen.



Emilie vluchtte tijdens de middagpauze steevast naar een leeg lokaaltje of het toilet. Alleen daar werd ze met rust gelaten en kon ze even wegduiken in een boek. Literatuur is haar passie. "Boeken zijn mijn schatten, mijn enige vrienden", vermeldt ze.



De tiener schreef dat ze niets over de pesterijen tegen haar vader en moeder durfde te zeggen omdat ze zich schaamde. "Ik wil niet dat mijn ouders weten dat ik zo ongelukkig ben. Dat ze een sukkel op de wereld hebben gezet."



De ouders, die gescheiden waren, voelden dat er iets scheelde. Hun dochter kreeg angstaanvallen en werd depressief. Ze ontwikkelde een fobie voor school. Behandelingen en psychologische bijstand konden die spiraal niet doorbreken. En toen volgde die fatale dag.





Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via 1813 of op Zelfmoord1813