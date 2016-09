Tyfoon Megi legt openbare leven in Taiwan plat

Door: redactie

27/09/16

© epa.

Tyfoon Megi gaat flink tekeer op Taiwan. De eilandbewoners hebben te kampen met forse slagregens en windstoten tot 230 kilometer per uur. Tientallen mensen zijn gewond geraakt en bijna een miljoen huizen zijn zonder stroom komen te zitten.

© AP.

Bedrijven en scholen zijn gesloten. Ook de Taiwanese beurs is dicht, net als de nationale luchthavens en treinstations.



Megi is alweer de vierde tropische storm die Taiwan dit jaar de verduren krijgt. De verwachting is dat de tyfoon afzwakt tot een orkaan van de derde categorie en morgen het oosten van China bereikt.