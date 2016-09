Door: redactie

27/09/16 - 15u40 Bron: Belga

Twee zelfmoordterroristen hebben vandaag in de Iraakse hoofdstad Bagdad minstens 22 mensen gedood toen ze elk een bom tot ontploffing brachten in vooral door sjiieten bewoonde stadsdelen.

De soennitische terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid op. Een terrorist bracht een bommengordel tot ontploffing op een markt, de andere in een drukke winkelstraat.



IS controleerde tot enkele maanden geleden nog grote delen van Irak.