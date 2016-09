Facebook moet WhatsApp-data wissen van Duitse privacywaakhond

Door: redactie

27/09/16 - 15u41 Bron: Tweakers.net

© anp.

Internetprivacy Facebook moet onmiddellijk stoppen met het opslaan en gebruiken van gegevens van de circa 35 miljoen Duitse gebruikers van zijn berichtendienst WhatsApp. Dat heeft een privacywaakhond in Hamburg bepaald.

In een verklaring schrijft de privacyfunctionaris Johannes Caspar dat Facebook en WhatsApp gezien moeten worden als twee aparte ondernemingen die gebruikersgegevens op basis van hun eigen voorwaarden verwerken. Het feit dat WhatsApp bij de overname door Facebook had beloofd om geen gegevens te delen en dat nu wel doet, is volgens Caspar niet alleen misleiding van gebruikers maar ook een overtreding van het Duitse privacyrecht. Een uitwisseling van gegevens zou alleen mogen met een geldige juridische basis, die in dit geval zou ontbreken.

Geen toestemming

Facebook zou geen toestemming van WhatsApp-gebruikers voor het ontvangen van de gegevens hebben verkregen. Volgens Caspar moet Facebook zich aan de Duitse regelgeving houden, omdat het een nationale vestiging in Duitsland heeft. Deze bevindt zich in Hamburg. De functionaris stelt verder: "De beschikking tegen Facebook beschermt de 35 miljoen WhatsApp-gebruikers in Duitsland. Het moet hun eigen beslissing zijn om hun account met Facebook te verbinden. Daarbij moet Facebook van tevoren om toestemming vragen. En dat is niet gebeurd."



Daar zouden nog de miljoenen gebruikers bijkomen, van wie de contactgegevens uit de adresboeken van WhatsApp-gebruikers verkregen zijn. Deze gegevens heeft Facebook naar eigen zeggen nog niet opgevraagd, schrijft Caspar. Dit antwoord zou reden zijn voor meer zorgen, omdat daardoor de overtreding door Facebook in de toekomst nog groter dreigt te worden.



Het is niet de eerste keer dat het nieuwe WhatsApp-beleid in Duitsland onder vuur komt te liggen. Zo liet een consumentenorganisatie onlangs weten dat er desnoods via de rechter geëist zal worden dat WhatsApp zijn beleid aanpast. Eind augustus kondigde WhatsApp aan gegevens met Facebook te gaan delen.