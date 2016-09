Europese onderzoekscommissie Panama Papers neemt Neelie Kroes in vizier

Door: redactie

27/09/16 - 15u24 Bron: Belga

© ap.

De Panama Papers-onderzoekscommissie van het Europees Parlement wil de Nederlandse oud-eurocommissaris Neelie Kroes horen over haar vroegere banden met een vennootschap op de Bahama's. Dat heeft voorzitter Werner Langen gezegd na afloop van de eerste werkvergadering van de commissie.

"We hebben nog geen beslissing genomen, maar ik neem aan dat we mevrouw Kroes gaan uitnodigen", zei Langen. De Duitse conservatief wees erop dat het Europees Parlement zich in 2004 al zorgen maakte over de verstrengeling van Kroes met het bedrijfsleven en slechts met een nipte meerderheid van twee stemmen het licht op groen zette voor haar aanstelling als eurocommissaris voor Concurrentie.



Kroes kwam vorige week in opspraak nadat onderzoeksjournalisten in de zogenaamde Bahama's Leaks hadden onthuld dat ze van 2000 tot 2009 directeur was van een offshore vennootschap op de Bahama's. Dat had ze nooit gemeld aan de Commissie, wat in strijd is met de gedragscode voor eurocommissarissen. Haar advocaat zei dat Kroes door een administratieve fout in het register was blijven staan, maar dat ze de verantwoordelijkheid zal dragen.



Toelichting

De woordvoerder van de Commissie bevestigde intussen dat Kroes heeft geantwoord op de brief waarin Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker haar om nadere toelichting heeft gevraagd. Over de inhoud van het antwoord wou hij "om juridische redenen" niets kwijt. "Dan kan ik vervolgd worden, en u ook", antwoordde de zegsman op een vraag van een journalist.



De onderzoekscommissie van het Europees Parlement werd opgericht na de onthulling van de Panama Papers dit voorjaar. Langen onderstreepte echter dat het mandaat toelaat om ook de recente onthullingen van de Bahama's Leaks te onderzoeken. Beide lekken bieden inzage in de honderdduizenden schermvennootschappen in belastingparadijzen.



Inbreuken

De commissie moet de komende maanden onderzoek doen naar vermeende inbreuken en wanbeheer bij de toepassing van Europese wetten over witwassen, belastingontwijking en belastingontduiking. Ze startte vandaag haar werkzaamheden met een hoorzitting met een aantal betrokken onderzoeksjournalisten. In oktober beslissen de coördinatoren van de politieke fracties over wie er verder wordt uitgenodigd.