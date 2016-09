"Je was geweldig gisteravond": moeder ontdekt via liefdesbrief dat dochter (15) affaire heeft met leerkracht

Sven Van Malderen

27/09/16 - 15u20 Bron: Daily Mail

"Je was geweldig gisteravond, net als altijd." Via een liefdesbrief ontdekte een Britse moeder dat haar 15-jarige dochter een affaire had met de onderwijsassistent van haar school. De jury in Taunton kreeg te horen dat Hamid Bhatti (24) minstens veertien keer met haar het bed gedeeld zou hebben. In ruil daarvoor kreeg ze onder meer een halsketting en geld toegestopt.

Het meisje had naar verluidt een boontje voor hem gekregen toen ze hem in een flits zag passeren. Via Facebook gingen ze een stapje verder en wisselden ze telefoonnummers uit. Het slachtoffer was op dat moment nog maar 14 jaar oud.



De 'tortelduifjes' leken door de mand te vallen nadat ze elkaar op school kushandjes hadden toegeworpen. Allebei bleven ze toen echter staalhard beweren dat het maar een grapje was en er dus niets aan de hand was. Een maand later zou Bhatti toch ontslagen worden en begonnen de sociale diensten er zich mee te moeien.



Blauw oog

De twee werden ook meermaals ondervraagd door de politie, maar het meisje bleef liegen om haar grote liefde niet in de problemen te brengen. Zelfs toen ze met een blauw oog op school kwam opdagen, gaf ze geen krimp. "Gewoon gestruikeld", luidde de uitleg.



"Hun seksuele relatie startte in mei 2014 en zou tot in 2015 duren", stelde het openbaar ministerie. Al die leugens dienden om hem te beschermen. Na een tijdje gaf ze toe dat ze hem zag zitten en dat ze wel eens in zijn huis geweest was. Maar meer was er volgens haar niet gebeurd."



"Ik hou van je"

In oktober 2014 vond de moeder van het meisje een handgeschreven liefdesbrief tussen haar spullen. "Hey baby, het spijt me dat ik deze morgen moest gaan werken", klonk het daarin. "Je was geweldig gisteravond, zoals altijd. Ik hoop dat je me snel iets zal laten weten. Ik wil je snel terugzien. Ik hou van je. PS: vergeet niet naar de dokter te gaan."



De politie werd op de hoogte gebracht, maar ook nu wuifde het duo alle aantijgingen weg. Bhatti mocht voortaan geen enkel contact meer met haar hebben, een verbod dat hij feestelijk in de wind sloeg.



Gebruikte condoom

In februari 2015 raakte de tiener vermist. Bhatti werd meteen op de rooster gelegd, maar die verklaarde dat hij haar al lange tijd niet meer gezien had. De agenten hadden echter onraad geroken en keerden diezelfde dag nog terug. Het meisje bleek er inderdaad te zijn. Ze probeerde zelfs nog te vluchten, maar tevergeefs. In de slaapkamer vonden de politiemannen een gebruikt condoom met haar DNA erop.



Het meisje, dat intussen al 16 jaar geworden was, vertelde nu eindelijk de 'volledige waarheid'. Bhatti werd gearresteerd en beschuldigd van seks met een minderjarige. Hij geeft toe dat hij met haar geslapen heeft, maar wist naar eigen zeggen niet dat ze zo jong was. Een bewering waar het openbaar ministerie uiteraard geen snars van gelooft. Op de strafmaat in dit proces is het nog even wachten.