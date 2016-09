Zwitsers parlement stemt nipt vóór boerkaverbod

Door: redactie

27/09/16 - 15u12 Bron: Belga

© anp.

Het Zwitserse parlement heeft vandaag gestemd vóór een boerkaverbod in het hele land. Het voorstel van de nationalistische Zwitserse Volkspartij (SVP) werd goedgekeurd met 88 tegen 87 stemmen. Tien parlementsleden onthielden zich.

Het voorstel gaat nu naar de Kantonsraad, waarin vertegenwoordigers uit alle 26 kantons zetelen. De kans dat die het verbod landelijk goedkeurt, wordt eerder klein geacht. Eerder dit jaar sprak de Kantonsraad zich al met een grote meerderheid uit tégen een verbod. Gezichtsbedekking om religieuze motieven komt uiterst zelden voor in Zwitserland en stelt ook zelden een probleem, zo werd geargumenteerd. In sommige kantons afzonderlijk geldt wel een boerkaverbod.



Uit een peiling blijkt dat 60 procent van de Zwitsers bij een referendum zou stemmen vóór een boerkaverbod. In België geldt een boerkaverbod sinds 2011.