Siemens schrapt 1.700 banen in Duitsland

27/09/16

Het Duitse industrieconcern Siemens schrapt in de komende jaren 1.700 banen in Duitsland. Daarmee valt de banenreductie uiteindelijk lager uit dan de 2.000 banen waar eerder rekening mee werd gehouden. Volgens Siemens is dat het resultaat van weken onderhandelen met vertegenwoordigers van werknemers.

Siemens maakte eerder dit jaar bekend het mes te willen zetten in personeelskosten. De maatregelen zijn volgens het concern nodig om concurrerend te blijven in de moeizame markten energie, mijnbouw en metalen. De banen zullen vooral verdwijnen bij de Duitse divisie die grote industriële aandrijvingen produceert. Volgens Siemens is dat onderdeel sterk afhankelijk van de prijs van grondstoffen.



De vandaag aangekondigde bezuinigingsoperatie moet in september 2020 afgerond zijn.



Siemens kondigde de herstructurering in maart aan. Toen was er sprake van 2.500 bedreigde jobs wereldwijd, waarvan 2.000 in Duitsland.