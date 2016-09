Waarom iedereen het over Trumps gesnuif heeft

Door: redactie

27/09/16 - 12u51

A supercut of Donald Trump sniffling like he just don't care. #PassTheKleenex #debatenight pic.twitter.com/zOvUZVgrqk — Mashable News (@MashableNews) September 27, 2016

VERKIEZINGEN VS Hij had het lef om het uithoudingsvermogen en de gezondheidstoestand van zijn opposante in vraag te stellen, maar moest zelf de hele tijd snuiven alsof hij verkouden was. Donald Trumps gesnuif tijdens het historische debat roept vragen op over zijn gezondheid. En uiteraard hebben twitteraars onraad geroken. Voormalig presidentskandidaat Howard Dean suggereerde zelfs dat Trump aan de cocaïne zit.