School vervangt strafstudie door verplichte meditatie. Dit is het wonderlijke resultaat

Koen Van De Sype

27/09/16 - 11u38 Bron: Metro, Upworthy

© Holistic Life Foundation.

Een school in de Amerikaanse staat Maryland heeft een opmerkelijke maatregel genomen. Sinds vorig jaar krijgen kinderen die zich niet gedragen geen strafstudie meer, maar moeten ze verplicht naar een sessie meditatie. En die nieuwe aanpak werpt op een ongelofelijke manier vruchten af.

© Holistic Life Foundation.

Een boos of gestresseerd kind vragen om rustig op de grond te gaan zitten en te mediteren mag misschien niet de ideale remedie lijken, maar blijkbaar werkt het wél. Dat bewijzen ze op de Robert W. Coleman Elementary School in Baltimore. Sinds begin vorig jaar - toen het project werd gelanceerd in samenwerking met de plaatselijke liefdadigheidsorganisatie Holistic Life Foundation - werd er nog geen enkel kind van school gestuurd.



Hoe gaat het in zijn werk? In plaats van het betrokken kind op de gang te zetten of naar de strafstudie te sturen, moet het naar de 'Mindful Moment Room'. Die hangt vol met lampen, er staan decoraties en er liggen overal kussens. Daar moeten ze ademhalingsoefeningen doen en tot rust komen.



Ongelofelijk

"Het is best ongelofelijk", aldus Kirk Philips, de coördinator van het project op de school. "Je zou niet denken dat kinderen in stilte kunnen mediteren. Maar dat kunnen ze wel."



Kerstfeest

Een mooi voorbeeld: op het kerstfeest vorig jaar moesten de kinderen eerst een sessie mediteren voor ze hun cadeautjes mochten openen. "Een moeilijk moment voor kinderen om stil te zijn, als er geschenkjes in het verschiet zijn", aldus Philips. "Maar het lukte wonderwel."