Hartverscheurend: olifanten gevild voor Chinese markt

Door: redactie

27/09/16 - 11u33

Illegale stropers villen de olifanten en verkopen de huid in China, waar ze in medicijnen en juwelen wordt gebruikt. © Myanmar Government.

Bedreigde olifanten vallen ten prooi aan een nieuwe waanzinnige praktijk: de dieren worden gevild. De olifantenhuid is gegeerd in China, waar het wordt gebruikt in medicijnen en macabere juwelen.

Bovenstaande foto werd gemaakt in het regenwoud van Myanmar. De Aziatische olifant werd afgeslacht om zijn huid. De foto werd genomen tijdens een undercoveroperatie die werd opgezet door de Britse organisatie Elephant Family.



Internationaal verbod

Stropers villen de olifanten om de huid te verkopen in China, ondanks een internationaal verbod op de olifantenjacht. In Aziatische jungles worden steeds vaker karkassen van gevilde olifanten aangetroffen.



De overheid van Myanmar heeft weet van vier gevallen in de voorbije maanden, maar officieuze bronnen menen dat dit jaar al zeker 50 olifanten werden gevild. De overheid meent dat het stropen van olifanten op twee jaar tijd met een kwart is toegenomen.



Onlangs werd in China 400 kilo olifantenhuid in beslag genomen. De huid wordt tegen ruim 50 euro per kilo verkocht. De huid bleek afkomstig van een beruchte markt in Mong La, aan de Chinees-Myanmarese grens, een spil in de handel in bedreigde dieren.



Spijsvertering en armbanden

In China wordt de dierenhuid gebruikt in medicijnen tegen spijsverteringsproblemen. De huid wordt ook in blokjes gesneden, gedroogd, en tot parels bewerkt. De onderzoekers konden in Mong La voor 80 tot 100 euro armbanden kopen met parels van olifantenhuid. Ironisch genoeg zijn de kopers vooral toeristen die de armbanden als souvenir kopen na hun bezoek aan het Chinese natuurpark Elephant Valley.



De populatie van Aziatische olifanten is de voorbije 40 jaar gehalveerd. In Myanmar leven naar schatting nog 2.000 olifanten.