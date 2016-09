"Ze weten nog niet dat hun ouders dood zijn": droomvakantie naar Disneyland eindigt in nachtmerrie

Koen Van De Sype

Maandenlang hadden ze ervoor gespaard en toen Greg (40) en Sarah Moyers (39) uit de Amerikaanse staat Missouri hun dochtertjes eindelijk konden trakteren op een trip naar Disneyland in Orlando, Florida was het echt een droom die uitkwam. Maar op de terugweg naar huis ging het vreselijk mis.

De tol was zwaar: Greg en Sarah waren op slag dood, hun dochtertjes werden zwaargewond naar het Arnold Palmer Hospital for Children and Women in Orlando gebracht. Gisteravond verklaarde de directie van het ziekenhuis dat Haley nog altijd kritiek was. Sophia was stabiel.



De bestuurder van de wagen die hen aanreed - Charles King (43) uit New Londen in North Carolina - bleef ongedeerd. De Florida Highway Patrol is een onderzoek gestart naar wat er exact is gebeurd.



Intussen zijn enkele familieleden van het gezin onderweg naar Orlando om de meisjes bij te staan. "Ze weten nog niet wat er met hun ouders gebeurd is", snikt Loni Burnside Eaton, een dichte vriendin van het gezin. "Als hun familie ter plaatse is, zullen ze het hen vertellen. Dit is afschuwelijk."



Greg en Sarah Moyers brachten in totaal vijf kinderen groot, waaronder twee van de zus van Sarah. "Ze stonden altijd klaar om iedereen te helpen", aldus Eaton. "Hun kinderen waren hun alles. Ze waren heel betrokken en wilden hen echt een mooi leven geven. En daarbij hoorde ook met vakantie gaan."