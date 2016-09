"Kleine nucleaire aanval waarschijnlijker dan grote oorlog"

Door: redactie

27/09/16 - 10u00 Bron: DPA, AFP

VS-minister van Defensie Ashton Carter. © afp.

Het is onwaarschijnlijk dat er opnieuw een groot conflict komt met atoomwapens zoals in de tijd van de Koude Oorlog. Wel kunnen chemische wapens voor kleinere, ongeziene aanvallen worden ingezet. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Ashton Carter gezegd tijdens een bezoek aan de luchtmachtbasis Minot, in North Dakota, waar een deel van het nucleair arsenaal van de VS opgeslagen ligt.