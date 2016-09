Explosies bij moskee en congrescentrum in Dresden

Door: redactie

duitsland Bij een moskee en een internationaal congrescentrum in Dresden hebben zich maandagavond explosies voorgedaan. De ontploffingen werden veroorzaakt door springstof.

De politie in Dresden vertelde dinsdagochtend dat als door een wonder niemand gewond is geraakt. De materiële schade aan beide gebouwen viel mee. Voorlopig werden de aanvallen niet opgeëist, maar "we gaan ervan uit dat er een xenofobisch motief" achter te zoeken is, zei Horst Kretschmar, hoofd van de politie van Dresden.Volgens de politie is het evenmin uitgesloten dat de incidenten iets te maken hebben met de evenementen van volgende week maandag, wanneer in Dresden de 26ste verjaardag van de Duitse eenmaking zal worden gevierd.



Eerst was er een klap bij de moskee, 26 minuten later gevolgd door de explosie bij het andere pand. Op beide plekken vond de politie resten van explosieven. De autoriteiten besloten de bewaking van moskeeën in de stad onmiddellijk te verscherpen. Er staan nu continu agenten voor de deur.