Dit vonden Hillary Clinton en Donald Trump zelf van debat

27/09/16

Zowel Hillary Clinton als Donald Trump toonden zich na het eerste presidentieel debat erg tevreden. "Het was een goede ervaring voor mij, ik heb ervan genoten", aldus Donald Trump. Ook Clinton was een erg tevreden vrouw.



"Clinton gaat Amerika niet opnieuw groot maken. Zij zegt al jaren hetzelfde en er gebeurt niets. Alleen woorden, geen daden", aldus de Republikein. "Ik denk dat het een geweldig interview was: kijk naar de peilingen: die gaan door het dak."



Ook Clinton toonde zich erg tevreden na het debat. "We hebben een geweldig debat achter de rug. We hebben kunnen praten over wat we gaan doen om de economie te doen draaien", zei Clinton achteraf.